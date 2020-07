Made in Sud, battuta sbagliata su Belen Rodriguez. Stefano De Martino sbrocca: "Basta, che ve ne fot***?"

21 luglio 2020 a

Quando è troppo è troppo. Anche per Stefano De Martino, che ne ha le tasche piene di gossip, rumors e indiscrezioni circa la sua rottura con Belen Rodriguez, chiacchieratissima e misteriosa, e circa il presunto triangolo con Alessia Marcuzzi. E il fatto che sia "troppo", De Martino lo ha fatto capire senza indugi nel corso dell'ultima puntata di Made in Sud in onda su Rai 2 lunedì 20 luglio. Stuzzicato a più riprese dai comici che animano la trasmissione proprio sulla sua rottura con la showgirl argentina, quando è salito sul palco il ballerino ha sbroccato: "E basta! Sono mesi che parlate e scrivete! Sono fidanzato o non sono fidanzato? Ma a voi che ve ne fot***?", ha scandito nel microfono. Certo, un siparietto. Certo, non era arrabbiato. Ma la stizza, insomma, era evidente. No, Stefano De Martino non ne può più di sentire questo chiacchiericcio, questo rumore di fondo relativo alla sua rottura con Belen Rodriguez.

