Io e Te, avete visto ieri Pierluigi Diaco? Zitti tutti, come mette all'angolo la Rai

Ieri - giovedì 30 luglio - ha raccolto davanti alla tv l’11.2% di share con 1.345,00 milioni di ascoltatori. Un vero boom. Io e te - il programma condotto da Pierluigi Diaco su Rai 1 - sta inanellando una serie di successi. E, dati alla mano, Io e te - in questa seconda edizione- resta il programma più visto sulla rete ammiraglia di Viale Mazzini dalle 6 alle 18.35 al netto della replica del secondo episodio di Don Matteo e del Tg1 delle 13.30. Si chiude una settimana col botto per Diaco, che continua in volata verso un altro grande successo. Ma “Io e te”, un vero gioiellino, non è nei prossimi palinsesti. Cancellato. Eppure - da rumors - in viale Mazzini si continua a parlare della curva degli ascolti di Io e te. Una vera impennata.

