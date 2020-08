Io e Te, "oggi qui c'è stato un grande lutto": lo strazio di Pierluigi Diaco su Rai 1

05 agosto 2020 a

a

a

Dolore a Io e Te, il programma di Pierluigi Diaco su Rai 1. Dolore e commozione nella puntata in onda mercoledì 5 agosto. Già, perché se ne è andato il maestro Sergio Zavoli, una colonna della Rai. E Diaco lo ha ricordato, commosso, in apertura di trasmissione: "Oggi qui c'è stato un grande lutto - ha premesso -. Oggi è morto Sergio Zavoli, il più grande giornalista radiotelevisivo, il maestro di tanti giornalisti. È stato un vero gentiluomo dell'informazione italiana", ha sottolineato il conduttore. Dunque a Io e Te è stata proposta una serie di contributi video relativi alle storiche inchieste di Zavoli. Infine, Diaco ha chiesto un lungo applauso per il maestro. Grande l'emozione tra il pubblico.

"Il progetto c'è". Pippo Baudo trema? Katia Ricciarelli, la conferma: dopo Io e Te...

"Dove trova tutti questi soldi? Chi te l'ha regalata?". Impensabile Diaco: mette all'angolo Katia Ricciarelli, gelo su Rai 1

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.