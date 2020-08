Io e Te, tutta l'onestà di Rosanna Lambertucci: "Sono entrata in Rai da raccomandata, chi era mio padre". Il "gancio" decisivo

06 agosto 2020 a

Tutto il coraggio di Rosanna Lambertucci a Io e Te, il programma di Pierluigi Diaco in onda ogni pomeriggio su Rai 1. La conduttrice e divulgatrice scientifica si è raccontata senza filtri, parlando anche della sua carriera e rivelando senza troppi indugi che entrò in Rai perché raccomandata. Evviva l'onesta. "Sono entrata da raccomandata, all'epoca c'era come direttore generale Ettore Bernabei. Il mio patrigno era il capo della Procura di Roma - ricorda la Lambertucci -. Noi avevamo la nostra industria alimentare, ma io sentivo il bisogno di realizzarmi al di fuori della protezione familiare. Preferirei tanto lavorare in Rai, gli dissi, senza pensare di finire in video. Avevo amici in Rai che lavoravano, dicevano che era un ambiente allegro. Entrai, e da quel giorno non mi ha più aiutato nessuno", sottolinea. Anche se, ai tempi, la spintarella fu decisiva per iniziare una carriera a Viale Mazzini.

