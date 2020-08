Io e Te, "ma con quale logica?". Bordate della Lambertucci contro la Rai, il gelo di Pierluigi Diaco

07 agosto 2020 a

Lo strano caso di Io e Te, il programma condotto da Pierluigi Diaco su Rai 1, campione di ascolti, e che però Viale Mazzini ha deciso di non rinnovare. Uno strano caso di cui ha parlato anche Rosanna Lambertucci, ospite in studio su Rai 1. Rivolgendosi al conduttore ha affermato: "Ho sentito che questo programma non si farà più. La gente impazzisce per te. Con quale logica si decide...". Tema spigoloso e parole taglienti, quelle della Lambertucci. Infatti era evidente l'imbarazzo di Diaco, il quale dopo aver sottolineato che andrà in onda almeno fino al 4 settembre ha svicolato, chiudendo al più presto la questione: "Non mettermi in difficoltà. Io ti ringrazio per questi complimenti. Ma trovo inelegante parlarne", ha concluso Diaco. Il messaggio ai piani alti della Rai, comunque, è arrivato. Forte e chiaro.

