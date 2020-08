Io e Te, "quanto mi piace fare il moralista": pazzesco, Pierluigi Diaco smonta ancora il suo ospite (che crolla)

07 agosto 2020 a

Al solito, un incontenibile Pierluigi Diaco. Siamo ovviamente nel suo regno, a Io e Te, il programma che conduce ogni pomeriggio su Rai 1 con Katia Ricciarelli. Programma, per inciso, seguitissimo. Il tema del giorno erano i ritocchini estetici, di cui si parlava insieme a Samanta Togni e al marito, Mario Russo, che di professione è proprio chirurgo estetico. Peccato che Diaco, con la consueta sincerità, non abbia nascosto di non gradire particolarmente i ritocchi estetici: "Quanto mi piace fare il moralista", ha affermato il conduttore rivolgendosi ai suoi ospiti e rivelando, di fatto, di essere contrario alla chirurgia estetica. E a quel punto Mario Russo ha dovuto "confessare" che su cinque su dieci dei suoi pazienti si sottopongono a interventi che lui stesso ritiene non necessari. E insomma, Diaco ci ha beccato...

