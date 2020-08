Io e Te, "sei stato il primo a cui ho pensato": Samanta Togni, clamoroso intreccio con Pierluigi Diaco in Rai

08 agosto 2020 a

a

a

A Io e Te di Pierluigi Diaco su Rai 1, ecco come ospiti Samanta Togni, ballerina ed ex insegnante di Ballando con le Stelle, insieme al marito, Mario Russo, chirurgo plastico. Diaco ha rivelato di averla fortemente voluta in trasmissione, dunque i complimenti: il prossimo anno condurrà con Giancarlo Magalli I Fatti Vostri. Diaco a quel punto ha ricordato di averle detto in tempi non sospetti che, a suo parere, meritava una conduzione. E lei a quel punto ha rivelato: "Tu sei stato, infatti, una delle prime persone a cui ho pensato quando ho saputo di questa importante novità". Stima reciproca, insomma, tanto che Diaco ha anche aggiunto, riferendosi ovviamente alla Togni: "Per me è una delle donne più belle dello spettacolo italiano. Ha un grande charme", ha concluso.

"Sono entrata in Rai da raccomandata, chi era mio padre": tutta l'onesta di Rosanna Lambertucci, il "gancio" decisivo

"Cinque aborti e una figlia morta pochi giorni dopo il parto". Rossanna Lambertucci, il dramma che non aveva mai svelato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.