Caduta Libera, Gerry Scotti-choc: "Sono svenuto per il dolore", dramma alle registrazioni

Sta per tornare su Canale 5, dal prossimo 7 settembre, Caduta Libera, il programma condotto da Gerry Scotti. E così, per preparare il campo, il mitico conduttore ha concesso un'intervista a Oggi, in cui oltre a svelare le novità che contraddistingueranno la nuova edizione del programma, si è speso in qualche piccolo aneddoto. Si parla di Tu si que vales, altro programma a cui Gerry prende parte sulla rete ammiraglia Mediaset: durante una registrazione, infatti, Scotti incappò in un infortunio al piede. Infortunio che lo colse proprio poco prima del via alle registrazioni di Caduta Libera. "Col piede rotto ho registrato tre puntate di Caduta Libera - rivela il conduttore -. Alla fine della terza puntata sono svenuto dal dolore. In ospedale mi hanno informato che si trattava della frattura del ballerino", ha concluso. Nulla di grave, ovvio. Resta il fatto che lo stoico Gerry Scotti abbia registrato tre puntate in quelle condizioni.

