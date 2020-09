Da noi… a ruota libera, la straziante confessione di Giovanna Botteri: "È stato devastante, a quel punto..."

13 settembre 2020 a

a

a

Giovanna Botteri si confessa durante la puntata di Da noi… a ruota libera, il programma di Rai 1 condotto da Francesca Fialdini, del 13 settembre. La giornalista ha raccontato un tragico momento, la morte della collega Ilaria Alpi, assassinata in Somalia insieme all’operatore Miran Hrovatin nel 1994: "Siamo partite contemporaneamente, lei per la Somalia io per la Bosnia. Quando l’ho saputo è stato devastante, ho attraversato tutta la ex Jugoslavia in macchina per ritornare in Italia e saperne di più”.

Maria De Filippi morta e in una bara. A Tu si que vales l'impensabile: "Sputt***a dell'anno", Gerry Scotti infierisce

L'inviata della Rai ha anche ricordato che sua figlia Sara, all’epoca andava all’asilo e in un primo momento circolavano voci che potesse essere lei la vittima: "In quel momento lei si ritrovò per la prima volta a contatto con la morte”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.