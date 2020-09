Francesca Manzini, fino a dove si spinge su Flavio Briatore: "Come il suo conto corrente, ma senza prostatite"

19 settembre 2020 a

Francesca Manzini ha esordito ieri sera a Tale e Quale Show in qualità di concorrente della nuova edizione condotta da Carlo Conti. Prima della messa in onda, la 30enne che ha condotto Striscia la Notizia per una settimana ha rilasciato un’intervista al settimanale VeroTv. “Se avessi una seconda vita, vorresti rinascere tale e quale a chi?”, è stata la domanda alla quale la Manzini ha risposto così, spiazzando tutti: “Al conto corrente di Flavio Briatore, ma senza prostatite”. Una battuta che richiama quanto passato recentemente da mister Billionaire, finito al centro del dibattito pubblico italiano per via della sua positività al coronavirus. Poi sull’esperienza allo show condotto da Conti: “È la chiave d’accesso alla prima serata di Rai1: una conquista e una scommessa per me, perché quel pubblico non mi conosce”.

