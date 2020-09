Luis Suarez a DiMartedì, Augias la butta in politica: "Niente ius soli, questo caso ci fa vergognare"

22 settembre 2020 a

Il caso Luis Suarez sbarca pure a DiMartedì, e il commento di Corrado Augias è ovviamente politico. Il calciatore uruguaiano inseguito dalla Juventus (né lui né il club risultano indagati) è al centro di una inchiesta della Procura di Perugia per l'esame-farsa di italiano organizzato secondo gli inquirenti dai responsabili dell'Università per stranieri di Perugia per fargli ottenere la cittadinanza italiana. La firma di Repubblica, ospite di Giovanni Floris, tira in ballo i partiti e lo Ius soli abortito sul più bello: "Questo ci fa vergognare, perché nella passata legislatura la sinistra non è riuscita a far passare una legge che desse la cittadinanza ai bambini nati in Italia perché erano figli di nessuno".

