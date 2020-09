Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi su Gabriel Garko: “Chi dei due porta la gonna?”, imita la d'Urso

26 settembre 2020 a

a

a

Stavolta Alfonso Signorini ha calato l’asso per il suo Grande Fratello Vip, scelto da Gabriel Garko per porre finalmente fine a tutto il gossip sulla sua omosessualità. L’attore ha svelato il “segreto di Pulcinella”, dando vita ad un momento molto toccante con Adua Del Vesco, che in passato era stata spacciata per la sua compagna in tv e sui giornali. Alla fine della puntata Tommaso Zorzi ha provato a sdrammatizzare dando vita ad una gag che ha diviso il mondo dei social. “Stasera esclusiva choc - ha esordito imitando Barbara d’Urso - nell’ascensore di Live-Non è la d’Urso avremo Adua Del Vesco e Gabriel Garko, chi dei due porta la gonna?”. Curioso che Zorzi faccia ironia sul coming out dell’attore, proprio lui che solo qualche giorno fa si era particolarmente risentito con Francesca Pepe, che gli aveva fatto una battuta su un tanga. Quello no, ma la gonna sì.

"Ma ora sono diventati tutti fr***i". Patrizia De Blanck a bassa voce, la frase intercettata: Garko, un disastro al GF Vip

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.