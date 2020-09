Ballando con le stelle, Antonio Catalani perde la calma con Selvaggia Lucarelli: "Mi scaldo? È quello che vuoi, provochi"

27 settembre 2020 a

"Troppo freddo". E Antonio Catalani perde la calma a Ballando con le stelle, entrando in rotta di collisione con la giurata Selvaggia Lucarelli. Il concorrente, sempre molto composto, non ha convinto la giuria dopo la sua esibizione con la partner e maestra Tove Villfor. Bocciato da Fabio Canino e Ivan Zazzaroni, si è difeso sostenendo di essere calmo ma non freddo.

Ma è la Lucarelli a mandarlo in bestia quando, a proposito del suo rapporto con la Villfor, gli chiede a bruciapelo: "Ma vi state simpatici? Vi trovate bene?". La risposta affermativa e un po' piccata di Catalani non convince Selvaggia, che poi gli fa notare come la sua tendenza a parlare di sé in terza persona denoti una certa mancanza di umiltà. "Ti stai scaldando un po' troppo", ha notato ancora la Lucarelli e Catalani le ha risposto a muso duro: "È quello che vuoi! Ma è scontato provocare". Polemica chiusa, almeno per una settimana.

