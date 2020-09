Striscia la Notizia, "chi ha copiato parola per parola il discorso di Vincenzo De Luca": le prove, una bomba politica

29 settembre 2020 a

Ti piace vincere facile? Ad Antonio Capone, rieletto sindaco a Maiori, in Campania, Costiera Amalfitana, alle recenti elezioni comunali, forse sì. Il sospetto, assai corposo, lo avanza Striscia la Notizia. Già, perché il sindaco Capone, spiegano dalla redazione del tg satirico di Canale 5, nel corso della recente campagna elettorale ha utilizzato, paro paro, un discorso di Vincenzo De Luca del 2010, discorso che De Luca fece quando era candidato alle regionali in Campania. Striscia, in un comunicato stampa che anticipa il servizio in onda nella serata di martedì 29 settembre, scrive che "Capone si rivolge ai maioresi, mentre De Luca ai campani. Tutto il resto è identico, parola per parola, emozione per emozione. Con il lieto fine: gli ignari concittadini hanno rieletto Capone", concludono da Striscia la Notizia.

