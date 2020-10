Mauro Corona, stop a #Cartabianca: "Non lo vogliono ma ha contratto da 2omila euro", Berlinguer unica alleata

01 ottobre 2020 a

Mauro Corona è stato sospeso da #Cartabianca dopo aver offeso Bianca Berlinguer in diretta su RaiTre. “Mi ha chiesto scusa, le sue parole mi sono parse sincere”, ha dichiarato la conduttrice che non ha escluso una pacificazione: “Il mio auspicio è che una volta decantata la situazione possa tornare tra noi, suscitando come sempre approvazione e ostilità ma risparmiandoci davvero per sempre offese e insulti”. Insomma, la Berlinguer ha teso una mano a Corona, che tra l’altro ha firmato un contratto di quasi 20mila euro per l’intera stagione di #Cartabianca: lo rivela Giuseppe Candela nella sua rubrica su Dagospia, sostenendo che se la conduttrice ha toni concilianti, il direttore Di Mare è più duro. Almeno queste sono le voci che circolano nei corridoi di Viale Mazzini, dove ancora non è stata decisa la sorte di Corona: considerando la posizione assunta dalla Berlinguer che è stata la diretta interessata dalle offese, il reintegro dopo una puntata di stop punitivo potrebbe essere la soluzione migliore per tutti.

