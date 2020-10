Ballando con le Stelle, Rosalinda Celentano e il tumore: "Mi hanno tolto tutto e mi volevano rifare, ho detto no". Un racconto che sconvolge

04 ottobre 2020 a

Tempo di confessioni, toccanti, per Rosalinda Celentano, concorrente a Ballando con le Stelle in coppia con Tinna Hoffman. Prima dell'esibizione alla puntata in onda su Rai 1 sabato 3 ottobre e condotta da Milly Carlucci, infatti è stata trasmessa una clip in cui la Celentano ha parlato della sua battaglia contro il tumore, che ha sconfitto: "Io ho avuto un tumore a 47 anni e mi hanno tolto tutto poi mi volevano rifare, però io non ho voluto", ha raccontato. Dunque, l'attrice ha spiegato come il cancro non le abbia di fatto cambiato né la vita né il modo di pensare: "Il mio pensiero non è cambiato dopo il tumore. L'ho avuto e, insomma, sto bene". Poi, un messaggio alle altre persone che si trovano nella sua condizione, il consiglio "di non passare la vita a massacrarsi". E ancora, in una confessione a tutto tondo si è definita "una persona ingrata rispetto alla vita". E ancora: "Io non avendo mai avuto un rapporto col mio corpo, non mi sono mai fisicamente piaciuta", ha concluso Rosalinda Celentano.

