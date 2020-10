Grande Fratello Vip, "dubito che fosse amore". Elisabetta Gregoraci, le terrificanti parole sulla storia con Briatore: chi vuota il sacco

09 ottobre 2020 a

a

a

Il Grande Fratello Vip tornerà in onda su Canale 5 stasera, venerdì 8 ottobre. Probabilmente Alfonso Signorini avrà altro materiale da mostrare ad Elisabetta Gregoraci, dato che fuori dalla casa del reality non si placano le voci su Flavio Briatore. Quest’ultimo aveva provato a stemperare le tensioni inviando una lettera di tregua in cui sostanzialmente diceva “ne parliamo in privato quando esci”. Adesso dalle pagine del settimanale Nuovo è tornato a parlare Francesco Chiesa Soprani, ex manager della Gregoraci: “Briatore si è stancato perché Elisabetta ha detto una serie di cavolate. Lo capisco, visto tutto quello che ha fatto per lei e i soldi che le passa ogni mese. Sicuramente la parola riconoscenza per la Gregoraci non esiste. Né nei suoi sentimenti né in ambito professionale. Lei ha sbagliato anche solo a pronunciare il nome di Flavio perché lui è l’uomo che le ha cambiato la vita. Sapendo com’è nata la loro storia, io dubito che fosse amore”. Parole pesanti, che potrebbero mandare su tutte le furie la concorrente del GF Vip: Signorini sgancerà questa bomba in puntata o per ora lascerà correre per non minare il rapporto che si sta creando dentro casa con Pierpaolo Pretelli?

"Ragazzina, non farlo mai più". Elisabetta Gregoraci sbrocca: scherzo sbagliato, brutalizzata Adua e gelo in casa

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.