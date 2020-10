I Soliti Ignoti, "troppo presto": Amadeus interrompe tutto, errore imperdonabile e puntata rovinata

09 ottobre 2020 a

a

a

Amadeus è stato costretto ad interrompere I Soliti Ignoti su Rai 1 per una gaffe commessa da Maurizio Mattioli. L’ospite vip della puntata speciale ha riscosso grande successo, ma ad un certo punto qualcosa non ha funzionato alla perfezione nei meccanismi del gioco: al momento del suo turno, l'attore ha confermato troppo presto che la risposta data dal concorrente era esatta, senza aspettare la tradizionale musica per creare suspance. “Maurizio, sei tu che hai tre mucche?”, gli ha chiesto Amadeus. E lui ha risposto troppo presto, esclamando subito “sì!”. Una piccola gaffe che non è una novità per il programma di Rai 1, dato che è stata commessa anche da altri personaggi più o meno famosi. Alla fine della puntata il concorrente in gara è riuscito ad indovinare il parente misterioso, ricevendo i complimenti di Amadeus e soprattutto 50mila euro da portare a casa.

"Perdonami, ma...". Prego? Amadeus fa una battuta a Monica Giandotti di Unomattina. Imbarazzo a Raiuno

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.