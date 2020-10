Striscia La Notizia, Ezio Greggio e la clamorosa rivelazione dopo le critiche a Mediaset: "Lasciare? Io..."

10 ottobre 2020 a

a

a

"Striscia non la lascio". Fa questa promessa lo storico conduttore di Striscia la Notizia Ezio Greggio, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo. I sospetti su un suo eventuale abbandono sono nati quando Greggio ha espresso dure critiche verso Mediaset a causa dell'eccessiva presenza di reality. Nonostante questo, però, il conduttore ha detto di essere fedele all'azienda: "Non ho mai avuto l'intenzione di lasciare Striscia la Notizia, io e Antonio Ricci siamo i ministri di quella che ormai è un'istituzione. Mi diverto molto da 33 anni, l'affetto è sempre stato immenso e il pubblico va amato e rispettato, mai tradito".

“Ma è impeccabile”. Silvia Toffanin spiazzata dall'ospite di Verissimo: capito l'attore turco? Una passione nascosta

Durante l'intervista, inoltre, Ezio Greggio ha risposto anche alle numerose critiche contro il film "Lockdown all'italiana", che uscirà nelle sale il 15 ottobre e di cui è protagonista. "E' la prima volta che si attacca un film ancora prima che esca nelle sale. Non c'è stata alcuna intenzione di offendere le vittime di una pandemia terribile, anche perché quella locandina non è offensiva - ha spiegato il conduttore a Verissimo - Parla della vita delle persone durante il lockdown: io sono elegante, in giacca e cravatta ma in mutande, un po' come le tante persone che hanno fatto smart working. Martina Stella, invece, indossa shorts come tutte le ragazze e le donne che hanno fatto sport in casa". Infine un appello ad andare al cinema, per aiutare un'industria che al momento è in grande difficoltà.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.