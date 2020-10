Flavio Insinna a L'Eredità, il campione Paolo vince 60mila euro. "Che esultanza, come un gol in finale ai Mondiali!"

20 ottobre 2020 a

Finalmente il colpaccio a L’Eredità. Il campione Paolo, arrivato alla Ghigliottina, non sbaglia e vince 62.500 euro. Non abbastanza per "svoltare", ma sicuramente una bella soddisfazione. E in studio Flavio Insinna, dopo settimane di delusioni, può esultare alla sua maniera. Giunto alla prova finale da neo-campione, Paolo ha avuto a disposizione le cinque parole-indizio per indovinare la chiave: "sotto", "domicilio", "giacca", "bordo", e "Chicibìo". Ghigliottina non delle più facili, a onor del vero, e proprio per questo l'impresa di Paolo è doppia. Quando arriva la risposta giusta, "cuoco", Insinna non sta più nella pelle. Il campione esplode di gioia e il padrone di casa lo festeggia: "Che esultanza! Come per un goal alla finale dei mondiali. Purtroppo dobbiamo rimanere distanti".

