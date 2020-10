Eredità, Flavio Insinna e la gaffe col campione Paolo: "Deve ancora arrivare ma ha già vinto". In studio finisce in disgrazia

21 ottobre 2020 a

Da L'Eredità al Festival di Sanremo? Il quiz preserale di Raiuno è sempre ricco di sorprese e Flavio Insinna ci sguazza. Dopo aver vinto lunedì sera alla Ghigliottina la bella somma di 60.000 euro, il campione Paolo è stato "svelato" dal padrone di casa, che ama regalare dettagli privati dei concorrenti al pubblico man mano che il gioco avanza. "E’ un bravissimo cantante, infatti sogna di arrivare sul palco del teatro Ariston di Sanremo", la butta lì.

"Deve ancora arrivare ed ha già vinto!", aveva ironizzato Insinna a inizio puntata, riferendosi all'impresa di qualche ora prima. Ha però portato poca fortuna, visto che Paolo si è sì confermato campione ma ha poi fatto cilecca alla Ghigliottina, perdendo peraltro una cifra non proprio clamorosa, 20.000 euro. C'è spazio per un piccolo sfottò quando, spiegando le parole-indizio. il presentatore ricorda al campione: "Desiderio… di andare a Sanremo, per esempio". Eggià.

