Mediaset, Dagospia: "Famosissimo conduttore positivo al coronavirus, lo ha preso in famiglia"

26 ottobre 2020 a

a

a

“C’è un famosissimo conduttore Mediaset positivo al Covid”. Dagospia ha appena sganciato la bomba su Cologno Monzese, da dove ancora non arrivano notizie ufficiali in merito per il momento. “Lo avrebbe presto in famiglia e non negli studi di rete”, ha aggiunto il sito di Roberto D’Agostino concludendo con la solita frase un po’ maliziosa: “Di chi si tratta?”. Per il momento non è dato saperlo, ma è chiaro che “l’indovinello” di Dago ha immediatamente scatenato il tam tam dei social. C’è chi teme che possa trattarsi di Gerry Scotti che ha comunque i suoi 64 anni, ma è saltato fuori anche il nome pesante di Paolo Bonolis, che tra l’altro in questo periodo è alle prese con la registrazione di una nuova attesissima stagione di Avanti un altro. Se effettivamente la positività del “conduttore famosissimo” dovesse essere acclarata, forse Mediaset farebbe meglio a fare chiarezza mettendo fine al toto-nome che sta facendo preoccupare i telespettatori.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.