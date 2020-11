Verissimo, il retroscena su Silvia Toffanin e il lutto per la madre: "L'ha voluta con sé quando con Pier Silvio..."

07 novembre 2020 a

La settimana scorsa Silvia Toffanin è stata colpita da un lutto tremendo: è venuta a mancare la madre Gemma Parison, che si è spenta a 63 anni dopo una lunga malattia. Verissimo è comunque andato in onda sabato scorso e lo farà ovviamente anche questa settimana, con la Toffanin che in chiusura di puntata aveva dedicato un commovente omaggio alla mamma scomparsa. Ora da TvMia è arrivata una rivelazione di un conoscente sul legame della conduttrice di Mediaset con la sua famiglia: “Quando lei e Pier Silvio hanno deciso di andare a vivere a Santa Margherita Ligure, Silvia ha voluto che anche i suoi genitori si trasferissero in Liguria, desiderava averli sempre accanto a sé come quando era bambina”. Nonostante la Toffanin sia molto riservata sulla sua vita privata, il legame con la madre era ben noto: “Mi ha fatto sempre sentire il suo sostegno”, ha confessato recentemente.

