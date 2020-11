Unomattina, Giandotti e Frittella? Non proprio, errore della regia: cosa va in onda, imbarazzo su Rai 1

10 novembre 2020 a

Un peculiare errore di regia, a Rai 1, alle battute finale di Unomattina, il programma condotto da Monica Giandotti e Marco Frittella, la puntata è quella di oggi, martedì 10 novembre. La puntata si conclude con l'intervista a Margherita Granbassi. Peccato che proprio durante l'ospitata della Granbassi, la regia, così come potete vedere nella foto qui sotto, abbia commesso un curioso errore: per sbaglio, viene infatti inquadrata l'altra parte dello studio, quella in cui Eleonora Daniele si stava preparando per il lancio di Storie Italiane, programma di Rai 1 che va in onda dal medesimo studio di Saxa Rubra. Telespettatori spiazzati, insomma, anche se soltanto per qualche secondo. Forse, Frittella e la Giandotti neppure se ne sono accorti, infatti hanno proseguito nella loro intervista. Ovviamente, l'episodio non è sfuggito al pubblico.

