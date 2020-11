Ballando con le Stelle, "ecco perché Alessandra Mussolini è svenuta sul palco": da una fonte segreta tutta la verità. Ora si capisce tutto

Francesco Fredella 11 novembre 2020 a

Si è trattato di una labirintite. Ora Alessandra Mussolini sta meglio, dopo lo svenimento in diretta durate la puntata di sabato scorso di Ballando con le stelleI, il programma condotto da Milly Carlucci su Rai 1. L’ex deputata - che ha dato prova di grande abilità come danzatrice - si sta allenando duro per la prova della prossimi puntata. Nessuno parla sull’esibizione che vedremo sulla rete ammiraglia Rai, ma sembra che ci saranno nuovi colpi di scena. La Mussolini, che balla in coppia con Maykel Fonts, darà prova di grande abilità in pista. “Ora più che mai - ci dice una fonte segreta - la Mussolini è molto allenata e cenerà prima della puntata, cosa che non ha fatto la settimana scorsa. Questo ha causato lo svenimento”. Alessandra, infatti, dice di essere pronta per quest’altra sfida. Adesso attendiamo le ultimissime di venerdì pomeriggio quando verranno messe nero su bianco le sfide del sanato sera.

