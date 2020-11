Verissimo, Alba Parietti fa piangere Silvia Toffanin: "Senso di impotenza con mio figlio", quella perdita incolmabile

14 novembre 2020 a

Alba Parietti, ospite di Verissimo in onda su Canale 5 e condotto da Silvia Toffanin, ha parlato a lungo del figlio Francesco Oppini, attualmente nella Casa del Grande Fratello Vip. Ha ripercorso un fatto drammatico della vita di Francesco, già raccontato nel reality: la perdita della sua fidanzata alcuni anni fa. “Non sapevo dare risposta al dolore costante di mio figlio. Si è trovato davanti ad un dolore atroce. Non sapevo come consolare mio figlio”.

"Salvate quel ragazzo". L'appello di Alba Parietti: il dramma che si sta consumando al GfVip (e che in molti non vedono)

L’ex fidanzata di Francesco Oppini, che oggi non c’è più, era ben conosciuta dalla Parietti. Anzi, il giorno dell’incidente mortale la ragazza era uscita proprio da casa loro la mattina stessa. “Io credo che l’inferno non possa essere peggio di quello che vive una famiglia. Io non sapevo come consolare mio figlio. Avevo un senso di impotenza”, ha spiegato la Parietti. Il discorso è caduto sui genitori e sulle mamme. E su quanto bisogna dire loro tutto ciò che si prova, perché poi quando vanno via il tempo non c’è più. Visto il suo recente lutto Silvia Toffanin si è commossa.

