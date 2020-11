Ballando con le stelle, bomba di Selvaggia Lucarelli: "Strani voti dall'estero". Finale impensabile: i brogli colpiscono la Rai?

15 novembre 2020 a

Un piccolo grande mistero a Ballando con le Stelle, il programma di Milly Carlucci in onda su Rai 1. Sabato 14 novembre si è chiusa infatti la nona puntata, la semifinale. Con una sorpresa: nessuna coppia è stata eliminata. Ai ripescaggi erano finite due coppie: Tullio Solenghi-Maria Ermachkova ed Elisa Isoardi-Raimondo Todaro, che sono poi stati ripescati a metà serata. L'annuncio del ripescaggio di entrambe è stato dato dalla Carlucci poco prima del termine della puntata: entrambi in finale con la sottrazione di dieci punti. E dove sta il piccolo grande mistero? Presto detto. Alle 21.43 della serata di sabato, durante la diretta insomma, Selvaggia Lucarelli cinguettava su Twitter: "Una coppia al ripescaggio di Ballando, soprattutto su Facebook, sta ricevendo strani voti dall'estero. Sarà tutto verificato". Poi, non se ne è più saputo nulla. Se non che tutti sono stati ripescati. Il legittimo sospetto, dunque, è che siano state effettivamente confermate quelle anomali, senza però ravvisare gli estremi per sanzionarle. A quel punto, l'unica soluzione potrebbe essere stata ripescare entrambi.

