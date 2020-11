Grande Fratello Vip, sullo scontro Gregoraci-Salemi interviene l'amica comune: "Giulia invitata da Briatore", cosa c'è davvero dietro

27 novembre 2020 a

Prosegue il "giallo" sulla vacanza in Sardegna che ha visto la presenza di Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi. La stessa che ha portato le due allo scontro durante l'ultima puntata del Grande Fratello Vip. A gettare benzina sul fuoco ci pensa Raffaella Zardo, presente agli incontri, che si schiera dalla parte della influencer. "Giulia è stata invitata e ospitata da Flavio Briatore per passare qualche giorno insieme in Sardegna. Non è stata assolutamente cacciata dalla Costa Smeralda come ho sentito dire. Spero vivamente che Giulia ed Elisabetta diventino amiche perché voglio bene a entrambe”.

Secondo Raffaella si trattava di una semplice vacanza tra amici e Giulia non era l’unico volto noto presente.Una notizia che potrebbe mandare la showgirl calabrese su tutte le furie visto che, alla soffiata lanciata in diretta su Canale 5 da Alfonso Signorini, non aveva reagito benissimo, accusando la Salemi di aver "parlato di più con Briatore" durante l'estate e non solo.

