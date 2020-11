Caduta Libera, impensabile clausola: "Di quello, non possono parlare". Su cosa Gerry Scotti impone il silenzio ai concorrenti

28 novembre 2020 a

a

a

La botola di Caduta Libera è sempre stata un mistero per i telespettatori di Canale 5, dato che gli ospiti di Gerry Scotti hanno una clausola nel contratto che impedisce loro di parlarne. Può sembrare assurdo ma è così, almeno stando alle dichiarazioni di Maria Teresa Ruta, che al Grande Fratello Vip ha rivelato un retroscena sul game show di Mediaset, del quale è stata concorrente qualche tempo fa. Parlando della botola con Giulia Salemi, la Ruta ha raccontato diversi aneddoti ma non ha potuto svelare quello che in molti si chiedono: cosa succede davvero quando si cade? “Nel contratto c’è scritto che non puoi dire nulla, né cosa c’è sotto la botola né quanto è alta. Certo, il vuoto d’aria si sente, a me è volata tutta la gonna. Ora però non potrei più partecipare perché ho già fatto 60 anni, a Caduta Libera prendono solo gli under 60 proprio per via della botola. Ti fanno una piccola assicurazione in caso di incidente, ma non vogliono rischiare”.

