Verissimo, le clamorose parole di Daria Bignardi a Silvia Toffanin: "Ecco perché mi hai detto no, sai cosa vuol dire"

29 novembre 2020 a

a

a

Siamo a Verissimo, programma di Silvia Toffanin in onda su Canale 5, la puntata è quella di sabato 28 novembre. Ospite in studio ecco Daria Bignardi, che ha parlato del suo nuovo libro e del complesso rapporto con la madre. Nel corso dell'intervista, la Bignardi ammette che le domande della Toffanin, forse, la hanno portata ad aprirsi più di quanto si aspettasse. E ancora, Daria ha detto a Silvia che ha uno sguardo che ti porta a raccontare e che è quasi penetrante, insomma sguardo sempre dritto, mai "tregua" per l'ospite. E a quel punto, la Bignardi si è chiesta se è questa la ragione per la quale la Toffanin ha rifiutato l'invito a L'Assedio, la trasmissione che conduceva: "Ecco perché non sei voluta venire, perché anche io ti ho invitato a L’Assedio. Tu non sei venuta. Perché sai cosa vuol dire", ha sottolineato. Parole che, in verità, non hanno spiazzato più di tanto la Toffanin.

"Quel gesto, il giorno in cui ho lasciato il calcio": struggente Francesco Totti, l'aneddoto su Maradona (mai rivelato prima)

"Poteva capitare a me". Droga, Lapo Elkann in lacrime: la confessione pazzesca dopo la morte di Diego Armando Maradona

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.