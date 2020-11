Tu si que vales, "non fare il c***": gelo in studio, il concorrente si scaglia contro Rudy Zerbi

29 novembre 2020 a

Cala il sipario a Tu si que vales, con la finalissima trasmessa su Canale 5 sabato 28 novembre. Una puntata in cui si è fatto notare l'attacco di un concorrente niente meno che al giudice, Rudy Zerbi. Un concorrente piuttosto improvvisato della scuderia di Gerry Scotti, che ha come marchio di fabbrica, appunto, quello di proporre personaggi sgangherati, comici, un poco grotteschi. Uno di questi si è presentato come una sorta di maestro yoga, vestito come potete vedere nella foto, con turbante giallo. E Zerbi lo ha accolto rubandogli e indossando proprio il turbante giallo. Mossa poco apprezzata dal concorrente, che gli ha intimato: "Non fare il cretino, ridammelo". Momenti di imbarazzo, ma anche Maria De Filippi si è schierata dalla parte del concorrente.

