UnoMattina in Famiglia, drammatica domenica per Tiberio Timperi: "Scusate, oggi non ce la faccio". Costretto ad andare in onda così

Una domenica tutta in salita, per Tiberio Timperi, questo 29 novembre. Con Monica Setta, infatti, conduceva l'edizione domenicale di UnoMattina in famiglia, su Rai 1, una lunga diretta iniziata alle 6.30 del mattino. Ma Timperi, sin dalle prime battute del programma, è parso in affanno. Tanto che lo ha confermato al pubblico sin dalle primissime battute della diretta: "Scusate, oggi non ce la faccio, sono annaspato. Eppure sono andato a letto presto ieri sera", ha ammesso. "Lei - ha aggiunto rivolgendosi alla Setta - invece è bella fresca". E ancora, Timperi ha spiegato: "Oggi ho avuto un pessimo rapporto con la sveglia. Sarà una puntata tutta in salita". Puntata che però, pur con qualche affanno, Timperi è riuscito a condurre in porto.

