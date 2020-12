Striscia la Notizia, altra bomba sulla Rai: lo "strano caso" dell'ufficio voluto da Fabrizio Salini, sapete a cosa serve?

04 dicembre 2020 a

Striscia la Notizia prosegue l’inchiesta sugli sprechi della Rai. Due anni di lavoro e due “studi” prodotti, uno sulla gender equality e uno sulla questione sociale. Questo il bilancio dell’Ufficio Studi Rai voluto dall’amministratore delegato Fabrizio Salini “per realizzare studi e indagini inerenti l’attività dei media di servizio pubblico”. Con un direttore, due vicedirettori, due segreterie e una consulente esterna. In Rai però, ricorda Striscia, è già attivo un Ufficio Marketing che effettua ricerche, sondaggi, monitoraggi e studi di scenari in tutti i campi dove la tv di Stato è presente e opera.

Stesse attività – o quasi - del nuovo ufficio voluto da Salini. Striscia, nel servizio in onda stasera, si chiede, "se si potevano accorpare? Probabilmente sì, ma il generoso ad Rai ha evidentemente colto l’occasione per aumentare il folto numero di direttori e relativi vice". Non è la prima volta che il tg satirico di Antonio Ricci si occupa degli sprechi della tv si Stato e della controversa strategia gestionale, come nei casi di Rai English e Rai Istituzionale, canali che hanno direttori e vicedirettori, pur non avendo mai trasmesso nulla.

