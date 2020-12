Striscia la notizia, Ezio Greggio torna dopo Ficarra e Picone: "Spero di fare giustizia"

06 dicembre 2020 a

Vuole "fare giustizia". Ezio Greggio. A Striscia la Notizia, chiusa non senza polemiche l'esperienza di Ficarra e Picone (iniziata nel 2005, con le varie staffette del caso), tornerà la coppia-simbolo del tg satirico di Canale 5 fondato e diretto oltre trent'anni fa da Antonio Ricci, quella formata da Greggio ed Enzo Iacchetti.

Striscia, agguato-Ricci su Ficarra e Picone: in onda manda questo, impressionante | Video

Primo appuntamento, per i telespettatori, lunedì 7 dicembre. "Speriamo di portare in dono un po’ di giustizia con le inchieste di Striscia. E soprattutto tanti sorrisi", spiega Greggio in una intervista al settimanale Telepiù. La pandemia di coronavirus ha stravolto anche il programma, senza la presenza del pubblico in studio. Lui prova a sorriderne: sarà un ritorno alle origini, come "uando il pubblico erano i tecnici che scoppiavano a ridere".

