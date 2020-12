È sempre mezzogiorno, stoccata di Maurizio Costanzo ad Antonella Clerici: "Almeno loro, sarebbe un bel messaggio"

08 dicembre 2020 a

Al tempo del coronavirus, non indossare la mascherina, come è noto e giusto, può attirare critiche. Ed è quanto accaduto ad Antonella Clerici, la conduttrice di È sempre mezzogiorno, su Rai 1, finita nel mirino perché nel suo format, di mascherine, non se ne vedono. Un caso su cui ha detto la sua anche Maurizio Costanzo, nella sua rubrica sul settimanale Nuovo, dove ha risposto a una lettera su Clerici e mascherine di un lettore, Guido da Avezzano. E Costanzo ha in parte difeso la conduttrice, premettendo: "Antonella Clerici, proprio come tutti i conduttori in onda in tempi di pandemia, è l’immagine del programma e dunque non può essere... mascherata". Ma c'è un ma. "Se almeno i cuochi, che lavorano gomito a gomito con lei, indossassero la mascherina sarebbe un bel messaggio al pubblico", ha aggiunto Costanzo, il quale ha comunque ricordato che "questo non vuol dire che non ci siano precisi controlli sanitari su di lei e sul cast, nel rispetto delle regole e della salute di tutti", ha concluso.

