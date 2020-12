Eleonora Daniele chiude Storie Italiane in anticipo: "Dobbiamo farlo", cause di forza maggiore in Rai

09 dicembre 2020 a

“Dobbiamo chiudere con dieci minuti di anticipo rispetto all’orario previsto”. Eleonora Daniele è stata costretta a terminare la messa in onda di Storie Italiane per lasciare spazio all’edizione speciale del Tg1, che era attesa per le 11.30 ma è iniziata prima. “Dobbiamo assolutamente dare la linea per le comunicazioni del premier Giuseppe Conte alla Camera in vista del prossimo Consiglio europeo del 10 e 11 dicembre”, ha dichiarato la conduttrice di Rai 1, che purtroppo non ha avuto abbastanza tempo da dedicare alle mamme di Foggia, con la quale si era appena collegata. “Scusate, ci stanno facendo chiudere dieci minuti prima del previsto. Torneremo domani in diretta da lì”, è stata la promessa della Daniele che sta portando avanti questa battaglia ormai da un po’ di tempo, al punto che l’altro giorno in diretta si è anche commossa.

