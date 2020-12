Detto Fatto, Bianca Guaccero scoppia in lacrime: "Scusate, un periodo particolare". Crollo in tv e silenzio in studio

16 dicembre 2020 a

Travolta dall'emozione in diretta tv. Si parla di Bianca Guaccero, che è scoppiata in uno spontaneo e irrefrenabile pianto nel corso della puntata di Detto Fatto in onda su Rai 2 oggi, mercoledì 16 dicembre. Lacrime dovute a un servizio realizzato da un inviato del programma in una Rsa, immagini che hanno toccato nel profondo la Guaccero. Nel servizio, infatti, si raccontava come gli anziani passeranno da soli le vacanze natalizie e veniva spiegato in che modo avrebbero potuto scambiarsi gli auguri con i loro cari. Al ritorno in studio, la Guaccero era in lacrime: "Scusate, è un periodo particolare per tutti", ha commentato. Dunque ha aggiunto: "Grazie a tutti i nonni d’Italia. È un periodo particolare per tutti, stiamo tutti distanti dai nostri nonni e genitori, quindi è chiaro che certe immagini ci colpiscono molto", ha concluso Bianca Guaccero.

