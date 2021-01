Affari Tuoi, cala la scure di Carlo Conti: “Un milione di euro? Non è il caso", scelta senza precedenti in Rai

02 gennaio 2021 a

Carlo Conti tornerà in onda stasera, sabato 2 gennaio, con la seconda puntata della nuova edizione di Affari Tuoi. L’esordio della scorsa settimana del format “Viva gli sposi” ha catturato l’attenzione dei telespettatori di Rai1, ora il conduttore ha svelato alcune curiosità a riguardo: “Mi è piaciuta l’idea di dare una speranza e dare un futuro a delle persone che si devono spostare - ha dichiarato in un’intervista a Tele Più - soprattutto in un momento così difficile, con i matrimoni e le nascite in calo”. Inoltre Conti ha spiegato perché il montepremi del programma è stato abbassato rispetto al passato: “Un milione o 500mila euro mi sembravano cifre stonate in questo momento. 300mila euro è comunque una somma importante per una coppia che deve costruire una famiglia”.

