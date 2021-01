Affari Tuoi, gaffe del concorrente: "Cosa piace a mia moglie del mio corpo". Carlo Conti incredulo: "Che hai detto?"

04 gennaio 2021 a

Gaffe su Affari Tuoi. Nella puntata di domenica 3 gennaio l'edizione dedicata agli sposi. Qui, durante il programma di Rai 1, il concorrente lascia a bocca aperta il conduttore: "Qual è la parte del corpo che piace a lei di lui", chiede il Carlo Conti. Il concorrente, spiazzando tutti, scrive: "Il sedere". Immediata la risata degli ospiti in studio, mentre Conti per essere sicuro chiede: "Che hai detto?". "Ma che dici?" interviene anche la giovane che in realtà ha risposto "le spalle".

Una scelta quella del concorrente che produce ilarità, tanto che Christian De Sica chiosa: "Ma come ti è venuto in mente che le potesse piacere il tuo sedere? È più piatto del mio".

