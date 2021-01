Storie italiane, "ora mi metto a piangere". Eleonora Daniele, il collegamento con Alessandra Tripoli finisce in lacrime

Francesco Fredella 05 gennaio 2021 a

a

a

"Ti ringrazio per esserti collegata con noi oggi. Sei ad Hong Kong, una situazione per te molto complicata. Mancano 10 giorni: da una paio di giorni si è abbassata la pancia", dice Alessandra Tripoli in collegamento con Eleonora Daniele a Storie italiane su Rai1. "Anche io ho partorito prima, quando Carlotta è arrivata", racconta la giornalista veneta. Proprio a lei, nei mesi scorsi, aveva raccontato la gravidanza e la voglia di tornare in scena. Alessandra, lo ricordiamo, ha trionfato con Cesare Bocci nel 2018 a Ballando con le stelle. La ballerina sta per dare alla luce un maschietto, frutto dell’amore per Luca Urso. Ha già deciso il nome da mesi: si chiamerà Liam: "È il primo nome che abbiamo scelto, mi sa che rimarrà quello", aveva confessato qualche tempo fa. Ed infatti pare che oggi non abbia affatto cambiato idea.

"I dati del 7 gennaio". Coronavirus, tragedia annunciata: le drammatiche anticipazioni di Sileri

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.