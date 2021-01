Grande Fratello Vip, "non esiste più": la frase di Cecilia Capriotti scatena Enock Balotelli, un duro scontro

Francesco Fredella 11 gennaio 2021 a

Enock Balotelli contro Cecilia Capriotti. Tutto accade perché la showgirl parla del razzismo. E dice: “Non esiste più. Lo ha dimostrato anche qui Enock”. Ma il fratello di Balotelli torna all’attacco. “Certe cose bisogna viverle”, dice. La nuova concorrente del Grande Fratello Vip, il reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5, sta facendo scatenare i social alzando un nuovo polverone durante una chiacchierata con Stefania Orlando. Secondo la Rete, che non perdona mai, quello della Capriotti sembrerebbe un vero e proprio scivolone senza precedenti. Riferendosi a Enock dice: “È stato trattato da Dio. Quello è importante”. Un esempio non affatto piaciuto agli utenti di Twitter, che stanno condannando le frasi della Capriotti. E Balotelli jr si lascia andare: “Raccontate le storie vere ai vostri figli. Non storie che un giorno avranno paura della persona del colore diverso”.

