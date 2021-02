È sempre mezzogiorno, "mi raccomandi tu?": imbarazzo in studio da Antonella Clerici, fin dove si spinge l'ospite

08 febbraio 2021 a

Antonella Clerici ha ospitato Nancy Brilli nella puntata di lunedì 8 febbraio di È sempre mezzogiorno. Parlando con l’attrice, la conduttrice di Rai1 ha voluto fare una importante precisazione sul mondo del lavoro in generale: “Mai come ora si torna a parlare di competenza in ogni settore. Il curriculum conta, come conta la storia e la meritocrazia. Speriamo di arrivarci sempre di più”. La Brilli ha poi svelato un retroscena sulla fiction Commesse che la vedeva tra le protagoniste: “Sabrina Ferilli mi fece un vero e proprio corteggiamento per convincermi ad accettare, e ha fatto bene”.

Poi l’attrice ha spiazzato la Clerici con una battuta su una eventuale partecipazione a una nuova fiction: “Mi raccomandi tu?”. “Trovo che tu sia bravissima”, ha replicato la conduttrice di Rai1, che poi ha aggiunto: “Ti voglio vedere anche sul piccolo schermo perché sei brava, sei ironica e piaci a tutti”. Prima di ringraziarla per aver scelto di passare del tempo insieme ai telespettatori di È sempre mezzogiorno, la Clerici è ritornata sulla fiction che ha visto un cast eccezionale tutto al femminile.

“Quando le donne belle si coalizzano fanno una cosa che rimane nella storia”, ha sottolineato la conduttrice di Rai1, aggiungendo che per arrivare al successo e all’amicizia tra donne serve innanzitutto stima e una certa similitudine di intenti. Infine la Clerici ha elogiato la sua ospite, augurandole di tornare presto in tv con una nuova serie.

