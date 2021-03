Verissimo, Dayane Mello e la sconcertante confessione su Rosalinda Cannavò? "Amore? No, io...". Ribaltone

05 marzo 2021 a

"Non si trattava di amore": Dayane Mello - ospite di Silvia Toffanin a Verissimo - chiarisce i suoi sentimenti per Rosalinda Cannavò. La modella brasiliana, arrivata quarta alla finale del Grande Fratello Vip, ha spiegato che il suo rapporto con l'attrice siciliana è stato pieno di alti e bassi: "Nei primi due mesi per lei ho provato sentimenti molto forti. Una cosa molto bella che non ho voluto esprimere in maniera più espansiva perché avevo paura e c’era mia figlia che mi guardava. Ma non si trattava di amore".

Parlando della Cannavò, la Mello non ha potuto non affrontare la questione nomination. La modella, infatti, ha mandato in nomination Rosalinda proprio a un passo dalla finale. Una scelta pesante e duramente criticata, anche per la forte amicizia tra le due, che ha portato all'eliminazione dell'attrice. "Probabilmente lei si è sentita tradita - ha ammesso Dayane - ma mentre lei viveva il suo amore per Zenga io vivevo la morte”. Chiaro riferimento alla scomparsa prematura di suo fratello, rimasto vittima di un incidente stradale in Brasile. Quindi ha spiegato di essersi sentita trascurata, ma adesso ha deciso di non chiudere tutte le porte: “Se lei vuole io ci sono”.

Nel salotto della Toffanin, la modella brasiliana ha parlato anche del lutto che l'ha colpita nel corso del reality: la morte di suo fratello Lucas. Dopo quella terribile notizia, Dayane Mello ha deciso di proseguire il suo percorso nella trasmissione. E adesso, a distanza di qualche settimana, si dice contenta della scelta fatta. Infatti, se fosse uscita, ha spiegato, avrebbe riversato tutto il suo dolore su sua figlia, la piccola Sofia. Scegliendo di restare nella casa, invece, l'ha protetta: "Ora sono più forte”, ha detto alla fine.

