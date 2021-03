Che Dio ci aiuti 6, Can Yaman e il cameo eccezionale: passa alla concorrenza, che guaio per Mediaset

Francesco Fredella 05 marzo 2021 a

Arriva Can Yaman. E risolleva le sorti di un programma concorrente a Daydreamer, le ali del sogno, su Canale 5 Che Dio ci aiuti 6 arriva alla messa in onda dell’ultima puntata (prevista per giovedì 11 marzo). Special guest: Can Yaman. Proprio lui, star turca amatissima in Italia e fidanzato di Diletta Leotta. Mistero sul ruolo destinato a Can Yaman?

In un’intervista su Fanpage, la sceneggiatrice dice: "Si affrontano temi profondi e delicati ma con il giusto messaggio di speranza", aggiunge, spiegando che a livello di scrittura c’è sempre l’intento di "creare delle persone a tutto tondo, costruendo personaggi con pregi, difetti, punti di forza e debolezze". Ma non si sbilancia. Quindi cosa accadrà? "Abbiamo affrontato tantissimi temi come il revenge porn, il bullismo, l’alcolismo giovanile, la fecondazione assistita", aggiunge la sceneggiatrice. Che descrive l’attore come una persona "umile e carina". Che Dio ci aiuti ha visto nel tempo diverse partecipazioni: il duo musicale Benji e Fede, il danzatore di Ballando con le Stelle Raimondo Todaro. Ora arriva Can Yaman con un cameo davvero molto divertente. "Con lui, Azzurra dovrà affrontare l’ennesima tentazione – racconta la sceneggiatrice a Fanpage -. Cercherà in tutti i modi di evitarlo, ma Can non passa facilmente inosservato. Sicuramente ci sarà da divertirsi. Tra l’altro ci siamo resi conto che nel convento ci sta benissimo, è bene integrato nel mondo di Che Dio ci aiuti".

Intanto, la storia con Diletta Leotta va a gonfie vele. I due sono innamoratissimi ed è stato il settimanale Chi a svelare per la prima volta la loro storia segreta. Oggi alla luce del sole. Ed i fan sognano.

