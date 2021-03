Amici, lite senza precedenti tra Anna Pettinelli e Rudy Zerbi: "Non hai la faccia", "Ma ho un cervello"

06 marzo 2021 a

La corsa al serale di Amici si fa sempre più complicata per gli allievi della scuola. Ma ad essere in difficoltà sono soprattutto i professori, visto che quest'anno dovranno decidere da soli le sorti dei ragazzi. Ecco perché durante la settimana uno di loro, Rudy Zerbi, ha chiesto di prendere in considerazione tutte le classifiche ottenute nel corso di questi mesi. La proposta, però, non è piaciuta a diversi maestri, soprattutto ad Anna Pettinelli, che spesso è in disaccordo con il collega.

La Pettinelli, in particolare, ha accusato Zerbi di non volersi prendere alcuna responsabilità: "Non hai la faccia per fare una scelta": questa l'accusa. Cui il professore di canto ha risposto: "A differenza tua ho un cervello che funziona. Conteranno o no queste persone?", ha detto riferendosi agli allievi della scuola. Alla fine, comunque, i maestri non sono riusciti a mettersi d'accordo sul criterio da utilizzare per scegliere chi mandare al serale. Arisa, per esempio, si è detta d'accordo con la Pettinelli. Ma Zerbi non ha voluto sentire ragioni.

“Se fosse per voi saremmo una grande nave che va al Serale. Voi siete le chiocce del Serale”, ha detto allora Rudy rivolgendosi alle due colleghe. La proposta di Zerbi di non decidere in prima persona chi mandare al serale ha scatenato un vero e proprio caos nello studio di Amici. Rudy è arrivato addirittura a sbandierare un cartello con su scritto "sto volando" per sottolineare quanto lo facessero divertire le cose dette dalla Pettinelli. Che però ha controbattuto: "Stai scaricando il problema, te ne stai lavando le mani. Stai scaricando i ragazzi. Non ti prendi le tue responsabilità".

