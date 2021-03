C'è posta per te, Belen Rodriguez terrorizzata: Maria De Filippi ferma la diretta. Choc, con Stefano De Martino è finita in disgrazia

14 marzo 2021 a

Ancora una volta a C'è posta per te di Maria De Filippi ecco ospite in studio Belen Rodriguez, un graditissimo ritorno nella puntata in onda su Canale 5 sabato 13 marzo. A chiamarla in causa Luciana Littizzetto, protagonista di una gag comica sulle relazioni amorose. Belen si è presentata con un abito lungo e color rosa, rigorosamente senza reggiseno. Insomma, come sempre assolutamente mozzafiato, 36 anni portati divinamente.

Con la Littizzetto, la showgilrl argentina ha giocato a fare la diva conturbante e sensuale, cosa che non le viene affatto difficile. Ma ad un certo punto, quando la De Filippi ha annunciato l'ingresso in studio di un ballerino, ecco il panico: la Rodriguez è sbiancata, letteralmente, temendo con assoluta evidenza che si palesasse Stefano De Martino, legatissimo alla De Filippi dato che è nato artisticamente ad Amici.

La reazione di Belen è stata talmente "drammatica" da costringere la De Filippi a fermare il tutto, a fermare l'ingresso degli ospiti per spiegare alla showgirl argentina che non si trattava di De Martino: in ballerino in questione era infatti Andreas Muller. Ma il terrore che è comparso sul volto di Belen la ha detta lunghissima su quanto con De Martino sia finita male: la seconda rottura tra i due, infatti, pare aver compromesso definitivamente i loro rapporti.

