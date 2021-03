L'Eredità, "edizione straordinaria": Martina trionfa e Flavio Insinna la gela, la linea al Tg1 così. Un brutale sfottò

16 marzo 2021 a

Siamo ancora a L'Eredità, il programma condotto da Flavio Insinna su Rai 1, il quiz pre-serale campionissimo di ascolti. E ormai da lunghe settimane, mattatrice assoluta - o quasi - del programma, è la bellissima Martina, pluricampionessa, istruttrice di pole-dance, bravissima ma spesso e volentieri molto sfortunata nel gioco finale, la Ghigliottina, quello che permette di portare a casa il montepremi. Notevole l'episodio in cui Martina perse alla ghigliottina semplicemente per la differenza tra singolare e plurale nella parola misteriosa proposta come risposta, un caso che Insinna aveva spiegato essersi presentato una sola volta in tanti anni di trasmissione.

Ma ieri, nella puntata de L'Eredità di lunedì 15 marzo, per Martina le cose sono andate diversamente: infatti ha indovinato la parola misteriosa, che era "straordinaria", e così si è portata a casa i 4.375 euro, montepremi in verità di molto ridotto dopo tutti i tagli a cui era stato sottoposto. In totale, Martina, ha vinto più di 18mila euro, una cifra comunque molto contenuta rispetto a tutte le ghigliottine a cui ha partecipato e soprattutto rispetto alla sua forza nel programma. Ma tant'è.

Il punto è che l'eccezionalità della vittoria di Martina, con un pizzico di sarcasmo, è stata messa in evidenza anche dallo stesso Insinna. Il conduttore, infatti, giocando sulla parola "straordinaria", per dare la linea al Tg1, che segue L'Eredità, ha affermato a tutta voce: "Edizione straordinaria! Martinaha vinto alla ghigliottina". Già, vittoria... straordinaria. Insieme a Martina e Insinna, a vittoria acquisita, hanno brindato le due professoresse, come sempre avviene in questi casi. E già questa sera, nella puntata di oggi, martedì 15 marzo, Martina proverà a ritoccare al rialzo il suo bottino.

