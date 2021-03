Uomini e Donne, sapete cosa è successo in Spagna? Ecco perché Maria De Filippi è la regina: come gode Mediaset

16 marzo 2021 a

In Italia, Uomini e Donne di Maria De Filippi è un must, un programma intramontabile, lo share su Canale 5 è sempre alle stelle. Già, c'è la mano della mitica De Filippi. Ma laddove quella mano non c'è, ecco che il format cola a picco. Il caso, come spiega davidemaggio.it, arriva dalla Spagna, dove Mujeres y Hombres y Viceversa, l'equivalente iberico di Uomini e Donne, è stato chiuso a causa dei bassi ascolti. Cancellato definitivamente il dating show dal palinsesto del gruppo Mediaset España.

Partito in Spagna su Telecinco il 9 giugno 2008 con la conduzione di Emma Garcia, il programma ha inizialmente riscosso un discreto successo di pubblico, arrivando più volte nelle sue prime stagioni al 16% di share (con esordio al 18,4%), pari in media a circa un milione di telespettatori (nel frattempo dal pomeriggio è passato alla fascia meridiana). Ma nel corso degli anni i numeri sono via via calati: dunque, il trasferimento sulla rete più giovanile Cuatro. E ancora, dal 14 settembre 2020, dopo lo stop dovuto al coronavirus, Mujeres y Hombres y Viceversa ha cambiato ancora il suo volto di punta: per dare un nuovo assetto al dating, si è così scelto di puntare sul primo conduttore uomo, Jesus Vazquez.

Tentativi però vani: il programma spesso e volentieri è sceso sotto al 3% di share, inutile anche l'arrivo della star spagnola Jorge Javier Vàzquez come primo tronista vip omosessuale. Ma niente da fare, l'encefalogramma dello share è rimasto piatto. E così, dopo quasi 13 anni di attività, la trasmissione stando alle indiscrezioni si concluderà il prossimo 25 marzo. Cala il sipario su Uomini e Donne. Ma, ovviamente, solo su quello spagnolo (in Italia, la De Filippi, tutt'ora sfonda spesso e volentieri il 20% di share).

