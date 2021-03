Maria De Filippi, clamoroso blackout a Mediaset: "Giovedì nessun suo programma va in onda". Che succede?

16 marzo 2021 a

“Chiamatela casualità ma giovedì i programmi di Maria De Filippi non andranno in onda”. Così Davide Maggio ha lanciato uno scoop sul suo sito per quanto riguarda Mediaset. Il giornalista ha però immediatamente precisato che il caso scoppiato negli ultimi giorni non c’entra nulla con questa sospensione, dovuta alla giornata nazionale per le vittime del Covid che ricorre giovedì 18 marzo.

“Essendo Uomini e Donne e Amici già registrati non c’è possibilità di inserire un ricordo”, ha chiarito Maggio che ha dato anche la notizia di un tentativo di extremis di “salvare” la messa in onda dei due programmi: “Rispedita al mittente la richiesta dei piani alti di editarle o di realizzare un cappello per le puntate già pronte. Non c’entra nulla, dunque, la querelle De Filippi-Mediaset-d’Urso ma la tempestività del ‘black out’ è molto divertente”.

Tutto è partito da alcune dichiarazioni di Pietro Delle Piane, che a Live-Non è la d’Urso ha sostenuto di aver recitato un ruolo a Temptation Island. Anche se non è stato molto chiaro: intendeva dire che ha seguito un copione imposto dall’alto o che lui ha scelto in maniera del tutto autonoma di recitare per fare spettacolo? Per evitare qualsiasi fraintendimento è intervenuta direttamente la Fascino, la società di Maria De Filippi che produce il programma e che ha annunciato di voler procedere per vie legali.

