Che tempo che fa, Fabio Fazio in scadenza: "Grave errore", Rai avvisata. Cambia tutto?

Fabio Fazio resterà al timone di Che tempo che fa fino a maggio, poi il suo futuro lavorativo è avvolto nell’incertezza. Il conduttore televisivo potrebbe infatti dire addio alla Rai, visto che il suo contratto è in scadenza: per molti sarebbe un grave errore da parte di viale Mazzini lasciarselo scappare, soprattutto alla luce degli eccellenti risultati che sta ottenendo quest’anno col ritorno su Rai3, dove finora ha portato personaggi di caratura mondiale, Barack Obama su tutti.

Dalla sua rubrica che cura da anni sul settimanale Nuovo, Maurizio Costanzo ha rivolto un appello a Fazio, del quale non ha mai nascosto di essere un estimatore. “Da grande ammiratore spero di rivederlo al suo posto anche l’anno prossimo - ha scritto il volto storico di Mediaset - l’ho già detto altre volte: il conduttore di Che tempo che fa è uno dei migliori in circolazione e se la Rai non confermasse il suo programma, commetterebbe un grave errore”.

In passato Costanzo aveva definito Fazio il suo erede in televisione: chissà cosa penserà il conduttore di viale Mazzini dell’appello rivoltogli dal più anziano collega. Il contratto di Fazio scade a maggio, in concomitanza con la fine della stagione di Che tempo che fa. Cosa farà dopo? Se lo chiedono tutti, anche perché il diretto interessato finora non si è fatto scappare granché: in interviste recenti ha parlato di cosa gli piacerebbe portare in tv, ma non ha mai precisato dove.

